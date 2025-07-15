В Пензе фирму оштрафовали на 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Пензе по постановлению прокурора коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района выяснила, что гендиректор фирмы передал работнику УМИ г. Пензы 500 тыс. руб. Произошло это в январе этого года. За эти деньги гендиректор хотел добиться оформления обществом права собственности на арендуемый муниципальный земельный участок без устранения нарушений по его нецелевому использованию. Сотрудники правоохранительных органов задержали его сразу после передачи денежных средств.

Надзорное ведомство возбудило в отношении юрлица дело об административном правонарушении, фирма выплатила штраф в размере 500 тыс. руб. Ранее суд в отношении взяткодателя вынес обвинительный приговор.

Павел Фролов