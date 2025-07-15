Госдума приняла закон о возможности студентов преподавать в школах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий студентам непедагогических направлений преподавать в школах начиная с четвертого курса. Документ, в частности, позволяет будущим химикам преподавать химию, а математикам — алгебру и геометрию.

Сейчас, начиная с четвертого курса преподавать в школах могут лишь студенты, обучающиеся в вузах по направлениям подготовки, относящимся к образованию и педагогическим наукам (то есть будущие педагоги). Тем же, кто учится на непрофильных направлениях, но хочет работать учителем, нужно завершить обучение в вузе.

Проект поправок к закону «Об образовании» предполагает, что работать в школе учащиеся вузов старше третьего курса смогут, если пройдут профпереподготовку как педагоги. Такие студенты смогут вести уроки по предметам, совпадающим с их направлением обучения (соответствие будет определяться работодателем).

Документ внесли на рассмотрение 26 мая глава комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР), глава комитета по высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП) и первый зампред комитета по высшему образованию Александр Мажуга (ЕР). В пояснительной записке они представляли данные о дефиците учителей в школах: на начало 2024/25 года он составил около 1,8% от общего числа педагогов, что эквивалентно 18,7 тыс. открытых вакансий. Изменения могут привлечь в профессию тех, кто намеревался заниматься другой деятельностью, считают депутаты.

Полина Мотызлевская