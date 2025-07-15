МИД России заявил о неприемлемости ультиматумов в ответ на угрозы Трампа

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести санкции против России, если за 50 дней не будет достигнуты договоренности по Украине. Для РФ неприемлемы требования со стороны кого-либо, «тем более ультиматумы», заявил господин Рябков.

В целом новые высказывания Дональда Трампа, по словам господина Рябкова, «укладываются в ту канву, которую мы видим с американской стороны за последнее время». Накануне Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия Украине, оплачивать их будет ЕС, а координировать НАТО. Если за 50 дней стороны не договорятся о прекращении конфликта, США наложат на импорт России и ее торговых партнеров 100-процентные пошлины, поскольку, как считает господин Трамп, именно российская сторона тормозит переговорный процесс.

Сергей Рябков пояснил, что у России есть конкретные цели, которые она пытается решить через специальную военную операцию, и «дипломатический путь для нас предпочтителен». «Если мы через дипломатию не сможем достичь поставленных целей, тогда СВО будет продолжаться»,— заявил Сергей Рябков (цитата по ТАСС). В числе главных первопричин конфликта российская сторона ранее называла расширение НАТО на восток и русофобские тенденции на Украине.