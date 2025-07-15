Директор магазина возглавил июльский топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Ижевске

Самой высокооплачиваемой вакансией в Ижевске, по данным сервиса Superjob, в середине июля стал директор магазина в крупной розничной сети: предлагаемая зарплата составила 120-200 тыс. руб. в месяц. Сверх этого предусмотрены премии и медстраховка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На 2-м месте в июльском рейтинге высокооплачиваемых вакансий — начальник отдела эксплуатации информационных технологий. Обещанная зарплата на должности составляет от 108 тыс. руб. в месяц. Включены дополнительные бонусы — премии, ежегодная индексация зарплаты и частичная компенсация аренды жилья для иногородних.

3-е место занимает вакансия специалиста по подбору запчастей. Работникам предлагают зарплату в диапазоне от 100 до 150 тыс. руб. в месяц. 4-е место занимает вакансия автомеханика, которому готовы платить от 90 до 120 тыс. руб. в месяц.

Пятерку списка высокооплачиваемых вакансий замыкает технический специалист. Предлагаемая зарплата на должности составляет от 90 тыс. руб. в месяц с дополнительными бонусами в виде льготных тарифов на связь и домашний интернет.