В Самаре передано на уничтожение свыше двух тысяч литров контрафактного алкоголя

В Самаре судебные приставы передали на уничтожение свыше двух тысяч литров спиртосодержащей продукции, реализуемой местными предпринимателями без лицензии. Об этом сообщили сегодня в УФССП по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего в отделении судебных приставов Советского района на исполнении находилось 35 исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществлявших реализацию алкогольной продукции без соответствующих документов.

За оборот алкоголя без лицензий владельцы торговых точек были привлечены к административной ответственности. Реализуемую нарушителями алкогольную продукцию суд постановил конфисковать.

«Весь сомнительный алкоголь был передан в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения»,— заявили в региональном УФССП.

Алексей Алексеев