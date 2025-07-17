«ЮВТ Аэро» продлила полеты из Перми в Ташкент

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» продлила регулярные полеты из Перми в Ташкент. Полетная программа, стартовавшая в мае, была рассчитана на конец августа. Сейчас, согласно обновленному расписанию аэропорта Пермь, полеты продолжатся с 1 сентября по 20 октября. День вылета не изменился — понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сообщил «Ъ-Прикамье», что «рейс окупается и у авиакомпании есть мысли продлить полеты до Нового года». По его данным, средняя загрузка рейса до Ташкента превышает 80%.