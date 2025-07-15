Прокуратура выявила нарушения в реабилитационном центре «Виктория» под Тольятти

Прокуратура Ставропольского района проверила исполнение реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Виктория» требований пожарной безопасности. Проверкой выявлены многочисленные нарушения, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Как следует из материалов проверки, на пути эвакуации на лестничном марше допускается устройство ступеней с различной высотой проступи, допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении, запор на двери эвакуационного выхода из холла первого этажа здания не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа, а двери эвакуационных выходов не имеют уплотнения в притворах.

На объекте отсутствует эвакуационное освещение, не обозначено световыми указателями направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, в палатах спальных корпусов отсутствуют планы эвакуации на случай пожара.

Учреждением не проведен ремонт средств обеспечения пожарной безопасности, а также не организованы работы по заделке негорючими материалами образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград.

Прокуратурой района руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.

Кроме того, по постановлениям прокурора учреждение и его инженер привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», им назначено наказание в виде штрафов в размере 300 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно.

Алексей Алексеев