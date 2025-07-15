Двух жителей Челябинской области осудили за попытку продать 9 кг мефедрона

Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор двум 30-летним местным жителям, которые пытались продать изготовленный в своей нарколаборатории 9 кг мефедрона. Им назначено наказание в виде 12 и девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафами 250 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что южноуральцы являлись участники межрегиональной преступной группы и планировали масштабную схему сбыта наркотических средств через площадку теневого сегмента интернета. Довести преступление до конца они не смогли, так как их задержали. Из нарколаборатории, оборудованной в частном доме, было изъято наркотическое средство «мефедрон» массой более 9 кг, а также лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере) возбудил и расследовал следственный орган УФСБ. Приговор в законную силу не вступил.