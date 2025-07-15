В Татарстане на выборах 2025 года 1240 участков оснастят кабинами для инвалидов

На выборах 2025 года в Татарстане 1240 избирательных участков будут оснащены специальными кабинами для людей на инвалидных колясках. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

Также все комиссии получат трафареты с шрифтом Брайля и материалы на русском и татарском языках с укрупненным шрифтом. Для избирателей с нарушением слуха будет доступна помощь переводчика жестового языка через Службу-112.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что 93,6% избирательных участков в Татарстане находятся на первых этажах. Несколько лет назад число таких участков не превышало 45%.

Влас Северин