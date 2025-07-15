Четыре автомобиля повреждены в Удмуртии из-за устроенного пьяным водителем ДТП

Нетрезвый водитель Hyundai Solaris устроил дорожную аварию, в результате которой повреждены четыре автомобиля, сообщили в ГАИ Удмуртии. ДТП случилось вечером 14 июля в Увинском районе.

Около 19:00 на ул. Азина в поселке Ува 41-летний водитель Hyundai допустил столкновение транспорта с попутным автомобилем Belgee X50 под управлением 37-летней женщины. После этого виновник ДТП попытался скрыться — Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили «ВАЗ-2114» и Mitsubishi Outlander.

В ДТП пострадали 26-летний водитель «ВАЗ-2114» и виновник ДТП. На устроившего дорожную аварию составлены административные материалы. Автомобиль поместили на спецстоянку.