Sollers запустил в Заволжье производство электромеханических раздаточных коробок

Группа Sollers (ПАО «Соллерс») запустила на «Заволжском моторном заводе» (ЗМЗ, Заволжье, Нижегородская область) сборочное производство электромеханических раздаточных коробок. По данным компании, этими коробками планируется оснащать пикапы Sollers ST6 и ST8, а также три модели автомобилей УАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На ЗМЗ проводят операции по литью и механической обработке картера, осуществляют сборку коробок и проводят контрольно-испытательные тесты.

В дальнейшем компания намерена локализовать производство раздаточных коробок на ЗМЗ. Под этот проект получен льготный заем от Фонд развития промышленности РФ на 280 млн руб. Общий объем инвестиций в проект по локализации производства составит 350 млн руб.

Общий объем производства составит около 20 тыс. раздаточных коробок в год.

Андрей Репин