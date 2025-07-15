Готовность школы в Кузнецовском затоне в Уфе оценили на 88%

Строящаяся в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон самая большая школа готова на 88%, сообщил представитель подрядчика — компании «Билд» на встрече с родителями будущих учеников в мэрии. Несколькими днями ранее в администрации сообщали, что здание готово на 86%.

Как писал «Ъ-Уфа», объект должны были передать заказчику — Управлению капитального строительства Башкирии (УКС) — к концу июня. Ранее сроки завершения работ неоднократно переносили. На прошлой неделе в городской администрации были вынуждены признать, что школу сдадут к концу года, а школьники микрорайона будут распределены по ближайшим общеобразовательным учреждениям.

В связи со срывом сроков строительства прокуратура возбудила административное дело в отношении руководителей УКС и подрядчика. Управление СКР по региону начал проверку после жалоб жителей Кузнецовского затона на нарушение прав несовершеннолетних. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует ее проведение.

Наталья Балыкова