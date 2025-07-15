Прием заявок на 2026 год по проекту «Вам решать» начался в Нижегородской области

В Нижегородской области 15 июля 2025 года начался прием заявок на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2026 году. Заявки можно подать до 15 сентября, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Финансирование проекта, как и в текущем году, составит 1,2 млрд руб.

На сайте vam.golosza.ru жители области могут подать заявки по восьми направлениям: «Наш двор», «Наши дороги», «Спорт для всех!», «Все лучшее - детям», «Наша инфраструктура», «Общественные пространства», «Наша инициатива» и «Молодежная политика».

«Это не просто конкурс проектов, это реальный инструмент развития территорий, основанный на принципе соучастия и вовлеченности граждан в процесс принятия решений»,— считает губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что каждый житель региона должен иметь возможность влиять на бюджетные процессы и принимать участие в определении приоритетов развития территорий.

Подать заявку могут физлица, территориальное общественное самоуправление, старосты сельсоветов. Также предусмотрена «Семейная заявка».

В 2025 году в Нижегородской области реализуют 462 инициативы, которые стали победителями прошлого конкурса. С 2013 года в рамках инициативного бюджетирования реализовано около 5 тыс. проектов.

Галина Шамберина