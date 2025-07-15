Олимпиады приводят в вузы

В этом учебном году университеты ждут больше олимпиадников, чем обычно. Ведущие вузы страны из первой десятки рейтинга RAEX отмечают рост числа абитуриентов, которые претендуют на поступление в упрощенном порядке. Количество олимпиадников составляет более 1% от бюджетных мест, отмечал ранее глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Так, в Высшей школе экономики зачислили 433 призеров олимпиад без экзаменов, что на 6% больше, чем годом ранее. В Физтехе также заметили рост, уже более 500 заявлений. При том что в 2024-м МФТИ зачислил всего чуть более 350 абитуриентов без экзаменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Победа или получение призового места в олимпиаде — распространенный способ получить бюджетное место. Для университетов такие абитуриенты — ценные кадры, отметила проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова: «Количество олимпиадников — это один из дополнительных показателей в системе оценки эффективности вузов. Поэтому они, безусловно, заинтересованы в привлечении данной категории абитуриентов. При этом такие студенты тоже получают достаточное количество бонусов. Если речь идет о победителях и призерах Всероссийской олимпиады школьников, то они поступают без вступительных испытаний. Им нет необходимости сдавать полный перечень ЕГЭ, только русский и базовую математику для получения аттестата. После чего они имеют право поступить на бюджет. Если, например, случается ситуация, когда бюджетных мест 10, а олимпиадников 15, то, например, РУДН таким ребятам предоставляет грант на обучение в размере 100-процентной скидки. Также многие вузы реализуют стипендиальные программы, и олимпиадники получают дополнительную стипендию. Суммы могут быть разные: 20 тыс., 30 тыс., 40 тыс. руб. и более в зависимости от программы вуза. Если же речь идет о профильных олимпиадах, которые утверждены в перечне Минобрнауки (их 85), то результаты необходимо подтвердить баллом ЕГЭ, который не должен составлять менее 75».

Олимпиадники поступают как на социально-гуманитарные, так и на инженерно-технические программы, отмечают представители вузов. Среди популярных направлений — «Международные отношения», «Медиакоммуникации», «Ядерная физика», «Астрономия», «Биоинформатика» и «Юриспруденция». Система среднего образования наконец адаптировалась к современной экономике и новым технологиям, объяснил директор московской школы №109 Евгений Ямбург. По его словам, теперь выпускники лучше ориентируются в профессиональных предметах: «Это совершенно естественная история. При Советском Союзе давали замечательные теоретические знания. Но позже выпускники школ не могли применить эти теоретические знания в новых изменившихся обстоятельствах. И мы стали над этим работать. Результаты очень серьезные. Вот ребята победили в международной олимпиаде по химии. До этого — в олимпиаде по искусственному интеллекту для россиян. То есть перестроились, хорошая идет подготовка.

Когда мы все это вводили, то хотели, чтобы нас приняли в международное сообщество. Нас не приняли. Мы обиделись, и теперь некоторые депутаты требуют отменить эту систему. Но нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад. Очень многое здесь делает дифференциация образования, потому что, обратите внимание, по ЕГЭ там совершенно разные вещи. Если вы поступаете на мехмат, физфак, то сдаете повышенную математику. А если вы поступаете на журналистику, филологию, то базовую. Здесь просто нужно учитывать интересы и склонности ребят».

Если абитуриент поступает только по ЕГЭ и без вступительных испытаний, то документы вузы принимают до 25 июля. При сдаче дополнительных вступительных испытаний прием документов в университеты завершается не позднее 20 июля.

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Леонид Пастернак