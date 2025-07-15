Поиски вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае приостановлены из-за непогоды

Росавиация приостановила поиски вертолета Ми-8Т компании «Взлет» из-за плохой погоды. Судно, на котором находились пять человек, пропало с радаров утром 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два вертолета, которые задействованы в поисках, вернулись в аэропорты базирования, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее поиски уже приостанавливали примерно на 13 часов из-за непогоды и наступления ночи в регионе.

Вертолет Ми-8Т летел по маршруту Чумикан—Охотск—Магадан. На борту находились три члена экипажа и два технических специалистов. Сигнал бедствия вертолет не подавал. Управление СКР на транспорте возбудило дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК).