Более 7 кг наркотиков и 300 литров реактивов изъяли у двух нижегородцев

УФСБ России по Нижегородской области задержало с поличным двух жителей региона, обвиняемых в создании нарколаборатории. В отношении них расследуют дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в ведомстве.

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У фигурантов изъяли более 7 кг синтетических наркотиков, 300 литров химических реактивов и прекурсоров, а также оборудование, средства фасовки и иные предметы.

Обвиняемые арестованы, расследование продолжается.

Галина Шамберина