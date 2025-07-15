Для 12 организаторов незаконной миграции в Подмосковье утвердили обвинения

В подмосковной прокуратуре утвердили обвинения организаторам незаконной миграции в городах Реутова и Балашиха. Всего фигурантами проходят 12 жителей Московской области. Материалы дела направили для рассмотрения в Балашихинский городской суд Московской области.

Злоумышленников обвиняют в организации незаконной миграции, в том числе с использованием служебного положения, в даче и получении взятки, а также в посредничестве при передаче взятки. Пресс-служба надзорного ведомства рассказала, что участники группы с 2022 года за деньги ставили приезжих на фиктивный миграционный учет.

Также преступники выдавали мигрантам фальшивые сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны. Они же делали для иностранцев остальные документы, необходимые для пребывания в России. За свои услуги мошенники просили от 5 тыс. до 25 тыс. руб.

Преступную группу создала жительница Балашихи, которая вовлекла мужа, дочь и несовершеннолетнего сына. Помимо этого, в преступлениях участвовали полицейские, на тот момент работавшие в отделе по вопросам миграции МВД.

Преступников раскрыли в марте 2024 года. Организатора и восьмерых участников схемы арестовали. Еще троих отправили под домашний арест, последнему запретили определенные действия.

Никита Черненко