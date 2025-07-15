На развитие отдаленных территорий Уфы выделят дополнительные 184 млн рублей

Мэрия Уфы увеличила финансирование муниципальной программы «Развитие отдаленных территорий» с 331,6 млн до 515,7 млн руб. Соответствующие изменения утверждены сити-менеджером Уфы Ратмиром Мавлиевым, документ опубликован на сайте администрации. Дополнительные средства выделит городской бюджет.

Программа «Развитие отдаленных территорий» действует с 2024-го по 2029 год. В числе ее подпрограмм — «Благоустройство отдаленных территорий» и «Улучшение качества жизни населения отдаленных территорий». Задачами программы заявлены обеспечение надежного освещения, своевременный и качественный ремонт дорог, доступность, комфортность и безопасность транспортных услуг, а также наличие у населения возможностей для образования и культурно-просветительского досуга.

Под отдаленными территориями понимаются населенные пункты в составе города: Локотки, Мокроусово, Атаевка в Кировском районе, Вотикеево и Новые Черкассы в Орджоникидзевском районе, Федоровка, Елкибаево, Самохваловка в Калининском районе и Ветошниково в Ленинском районе, а также несколько других сел и деревень.

В числе целевых индикаторов программы — количество новых остановочных павильонов, сетей наружного освещения, отремонтированных учреждений образования, культуры и искусства, площадь отсыпанных дорог.

Идэль Гумеров