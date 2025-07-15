СКР возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Перми

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели монтажника в ходе строительства жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 12 июля 2025 года индивидуальный предприниматель в нарушение правил по охране труда допустил на строительную площадку ЖК «Эволюция» рабочего, не обеспечив его безопасность. Кроме того, следствием установлено, что рабочий не обучался и не проводилась проверка его знаний правил охраны и безопасности труда. Мужчина не имел квалификации, необходимой для производства работ на высоте. Помимо прочего, в момент производства работ ответственный исполнитель и руководитель работ на рабочих местах отсутствовали. Вследствие допущенных нарушений рабочий упал с 7-го этажа строящегося дома и получил тупую сочетанную травму тела, от которой скончался.

Свою проверку произошедшего также проводит Государственная инспекция труда в Пермском крае.