Ярославец лишился автомобиля из-за долга перед банком

В Ярославле судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя из-за задолженности перед банком в 2,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Из-за неисполнения денежных обязательств 39-летним ярославцем банк обратился в суд с целью взыскания средств. После вынесения решения судебные приставы возбудили исполнительное производство и арестовали деньги должника. Также был арестован и изъят автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий ярославцу. Забрать машину он сможет только после погашения долга.

Алла Чижова