Электросамокаты отключили от движения

В Благовещенске полностью запретили ездить на электросамокатах. Это первый город в России, власти которого пошли на такую меру. Теперь за любое передвижение на устройствах гражданам грозит штраф в 3 тыс. руб., а наказание для компаний может достигать 100 тыс. руб. «Это серьезное ограничение, но иного выхода нет. Город должен быть комфортным и безопасным для всех»,— заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев. В июле правила для водителей электросамокатов ужесточили еще и в Санкт-Петербурге, скорость устройств ограничили 10 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вместе с тем в большинстве крупных городов в России избрали другую стратегию, отметила главный редактор издания Truesharing Полина Волкова: «Федеральные власти работают над тем, чтобы СИМ интегрировались. Есть план Минтранса, дорожная карта развития для регионов, где говорится, что нужно развивать инфраструктуру в городах для таких устройств и велосипедов. Вся статистика ДТП от ГИБДД говорит одно: более 70% аварий происходит на пересечении потоков, то есть там, где самокаты и другие СИМ должны быть отделены от пешеходов. Страдают в подавляющем большинстве случаев сами водители. Средства индивидуальной мобильности — это транспорт. Почти 90% поездок, по данным сервисов аренды, транспортные. То есть люди берут самокаты не покататься, а для того, чтобы доехать из точки А в точку Б, потому что так быстрее, удобнее, безопаснее или потому что в это время суток нет транспорта. Запрет — это минус мобильность для граждан, просто взяли и запретили вид транспорта. Представьте, завтра запретят автобусы, я как-то так это воспринимаю».

Власти Благовещенска заявили, что «шли к этому шагу постепенно» и «пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов». Например, сначала они ограничили движение на устройствах в центре, но проблема «хаотичного движения» переместилась в другие районы, заявил мэр города. Могут ли примеру Благовещенска последовать столичные власти? Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что это исключено:

«В Благовещенске не понимают базовую вещь: вы не можете проконтролировать частные самокаты.

Сотрудники Госавтоинспекции догнать самокатчика не могут, патрульная машина всегда будет менее маневренной, чем любое такое устройство, даже если оно разгоняется максимально до 20 км/ч. Они вводят норму, за исполнением которой не смогут проследить. В Москве строят инфраструктуру, интегрируют СИМ в городскую среду. В столице как минимум есть выделенные места для парковки прокатных самокатов, появляются постепенно велодорожки. Их, конечно, меньше, чем нужно, для того, чтобы разделить транспортные потоки между собой. Но все это постепенно сдвигается с мертвой точки. Это требует в первую очередь кропотливых усилий, ресурсов и понимания того, что от новой микромобильности уже никуда не деться. В Благовещенске просто этого не осознали».

По последним данным столичного дептранса, за полгода число аварий со средствами индивидуальной мобильности в Москве сократилось на 60%. Эксперимент по снижению максимальной скорости в столице до 20 км/ч продолжится.

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Сергей Симонов