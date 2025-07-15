Двух астраханцев отправили в колонию за мошенничество с квартирой пенсионера

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении двух местных жителей по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Как выяснилось в суде, с октября по ноябрь прошлого года фигуранты, мужчина и его родственница, вошли в доверие к пенсионеру. Они убедили его, что якобы хотят ему помочь в части восстановления правоустанавливающих документов на квартиру, которая ему принадлежала. Далее фигуранты обманным путем оформили договор купли-продажи этой недвижимости и не отдали потерпевшему обещанные 2 млн руб.

По решению суда один из фигурантов получил три года лишения свободы, другой — два. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Возврат права собственности пенсионера на квартиру рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

Павел Фролов