Тысячи домов и коммерческих зданий в Нидерландах остаются без электричества

Тысячи предприятий и жилых домов ждут подключения к энергосистеме Нидерландов, пишет Financial Times. При этом в некоторых регионах страны подключение зданий к электросети ожидается только к середине 2030-х годов.

По данным Netbeheer Nederland, ассоциации сетевых операторов Нидерландов, подключения к электросети ожидают около 12 тыс. коммерческих предприятий. Кроме того, подключение требуется общественным зданиям, таким как больницы и пожарные депо, а также тысячам новых домов.

Как отмечает газета, проблема с подключением зданий к электросети возникла из-за слишком быстрого перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от использования газа. Это увеличило потребление электроэнергии в стране. Еще одна проблема — взрывной рост интереса к искусственному интеллекту. Массивные центры обработки данных, без которых модели ИИ не могут существовать, в среднем потребляют энергию как 100 тыс. домохозяйств.

По подсчетам правительства Нидерландов, для обеспечения нужд страны в сфере электроснабжения необходимы инвестиции в прокладку сетей и подстанции в размере €200 млрд до 2040 года.

Кирилл Сарханянц