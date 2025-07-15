В Самарской области на железнодорожных станциях было погружено 1,5 млн тонн грузов в июне

На станциях ОАО «РЖД» в Самарской области в июне погрузили 1,5 млн тонн различных грузов. Это на 2,2% больше, чем в июне 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Существенный рост наблюдается у нефти и нефтепродуктов — 925,3 тыс. тонн (+13,8%), у химических и минеральных удобрений — 230,3 тыс. тонн (+10,6%), а также у жмыхов — 20,6 тыс. тонн (+29,9%).

Руфия Кутляева