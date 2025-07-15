В салонах связи появился виртуальный помощник

Менеджеры по продажам в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota получили AI-помощника «Ежедневный герой». Это виртуальный персональный коллега, который «живет» в телефоне сотрудника. Он умеет обучать, оценивать работу, общаться и подсказывать. Для менеджеров, которые работают в пунктах продаж без напарника, ассистент станет одновременно и «вторым пилотом», у которого можно спросить совета по работе, и просто другом, с которым можно обсудить, например, погоду.

Фото: пресс-служба МегаФона

Запуску проекта предшествовала большая подготовительная работа. AI-помощник в своей первоначальной версии был запущен в декабре прошлого года на фокус-группу из 50 человек. За это время он прошел несколько стадий развития: от простой ежедневной сводки по выполнению плана продаж до полноценного дружелюбного коллеги, который помогает каждому менеджеру стать героем рабочей смены. Именно поэтому цифровой ассистент получил имя «Ежедневный герой».

Новая расширенная версия была запущена среди более чем трех тысяч сотрудников салонов МегаФона. Каждую смену «второй пилот» проводит «пятиминутку»: подводит итоги предыдущего рабочего дня, выделяет сильные и слабые места, формирует персональные задачи на текущий день. В ближайшие месяцы появится возможность проводить тренировки в диалоговом тренажёре для отработки отдельных западающих навыков и сценариев продаж новых продуктов. По итогам тренировки бот даст рекомендации и обратную связь. При этом его задача — не только улучшить KPI, но и научить менеджера находить лучшее решение для клиента.

Цифровой коллега развёрнут на базе больших языковых моделей (LLM). Внутри AI-сервиса работает набор из специализированных агентов: один отвечает за развитие навыков сотрудника и валидацию ежедневных задач, другой — за генерацию советов по работе с клиентом, третий — за мотивирующую коммуникацию. Такой подход позволяет компании сократить затраты на управление, повысить эффективность работы салонов и улучшить клиентский опыт. Сервис интегрирован с операционными системами компании и в режиме реального времени видит актуальные KPI, поэтому дает подсказки и делает прогнозы, основанные на бизнес-данных.

Внедрение инструмента уже упростило и усовершенствовало работу: сотрудники салонов могут самостоятельно отслеживать прогресс в исполнении плана, а руководители — получать отчёты о вовлечённости сотрудников, выполнении задач и прохождении обучения.

«МегаФон продолжает следовать инновационным принципам, внедряя передовые технологии для поддержки сотрудников. Более половины персонала салонов связи — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, и зачастую это их первое место работы. Кроме того, новому поколению привычнее обучаться в цифровой среде, общаться в мессенджерах. Однако, как показали внутренние опросы, ключевая ценность для них — это команда. Мы объединили эти два запроса, применили нашу экспертизу и создали технологию, которая одновременно помогает персоналу, повышает выручку и улучшает клиентский сервис», — комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

ПАО «МегаФон»