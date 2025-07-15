Передававший координаты из тыла ВСУ американец получил российское гражданство

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл получил российский паспорт. Минобороны сообщало, что он два года передавал ВС России координаты украинских военных объектов.

Паспорт Дэниэлу Мартиндейлу выдал глава ДНР Денис Пушилин в представительстве республики в Москве. «Дэниэл имел возможность провести более 2 лет на территории, подконтрольной Украине. И все это время во взаимодействии со спецслужбами РФ он помогал выявлять противника, его места дислокации, перемещения»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам господина Пушилина, информация, которую передавал господин Мартиндейл, стала ключевой для освобождения Курахово.

Сам Дэниэл Мартиндейл сказал, что хочет жить в Мариуполе или Крыму. Указ президента о выдаче гражданства он назвал высшей формой государственной благодарности и знаком особого доверия.