На ремонт дорог в Саратове потратят еще 1 млрд рублей

На ремонт дорог в Саратове дополнительно направят в 2026 году 1 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, работы за счет дополнительно выделенных денег будут вестись параллельно с реализацией нацпроекта сверх запланированных ранее объемов. Господин Бусаргин поручил администрации Саратова как можно скорее подготовить список улиц, которые будут включены в новую программу. Особое внимание он потребовал уделить участкам с высоким трафиком.

Губернатор отметил, что программа рассчитана минимум на три года, выделение дополнительных денежных средств ожидается также в 2027 году и 2028 году. Роман Бусаргин указал на необходимость детальной предварительной проработки муниципалитетом всех решений.

Павел Фролов