В Ярославле утвердили проект продления Чернопрудной

В Ярославле подписано постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для продления улицы Чернопрудной. Документ подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Напомним, что речь идет об участке от Академика Колмогорова до Тормозного шоссе. Сейчас с Чернопрудной на Тормозное шоссе можно попасть через улицу Летная, которая имеет всего две полосы.

Новая дорога будет четырехполосной, ее общая протяженность составит 0,4086 км. Это будет магистральная улица районного значения. Остановка там не предусмотрена. Дату начала строительства участка дороги власти пока не называли.

Алла Чижова