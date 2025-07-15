Крупный нижегородский девелопер изменит название на «Новый Нижний»

Нижегородская девелоперская группа компаний провела ребрендинг и изменила название на «Новый Нижний». Также компания даст новые названия двум своим крупным жилищным проектам — жилой комплекс в Советском районе сменит название с «Новой Кузнечихи» на «Кузнечиха Город», а микрорайон «Цветы» — на «Мои Цветы».



В «Новом Нижнем» отметили, что в рамках обновленной стратегии жилая недвижимость станет приоритетным направлением деятельности компании, что должно привести к увеличению объемов строительства.

Ранее компания занималась различными видами девелоперского бизнеса, включая строительство и управление торговыми центрами. Это долгое время являлось одним из центральных направлений деятельности.

«Текущая рыночная ситуация, активизация конкурентной среды, в том числе федеральных застройщиков, и стратегические цели компании требуют концентрации усилий на жилой недвижимости как наиболее перспективном и социально значимом сегменте»,— отметили в «Новом Нижнем».

В ближайшие 10 лет «Новый Нижний» планирует возвести свыше 1,3 млн кв. м жилья. Новое строительство будет вестись параллельно с действующими проектами — ЖК бизнес-класса «Симфония Нижнего» в Нижегородском районе и ЖК «Сормовский дуэт» в Сормовском районе.

Всего за 20 лет работы на нижегородском рынке компания построила 143 дома на 60 тыс. человек.

ООО "СТОЛИЦА НИЖНИЙ РИЭЛТИ"