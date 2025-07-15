В Иркутске в суд передали дело организаторов майнинговой фермы

Прокуратура Приангарья направила в Иркутский районный суд уголовное дело о причинении ущерба энергосбытовой компании в размере более 40 млн руб. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, фигурантами дела являются двое жителей региона, организовавших майнинг-ферму и незаконно подключивших ее к бытовым электросетям.

Они обвиняются по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год главный инженер электросетевой компании совместно с бывшим председателем правления ТСН "Молодежное", в собственности которого находилась коммерческая недвижимость, организовали криптоферму. Они предоставляли желающим площади под размещение необходимого оборудования, взимали с них плату за потребленную электроэнергию по коммерческому тарифу, а фактическую оплату производили по льготным условиям, предназначенным для бытовых нужд. Полученные средства с учетом разницы тарифов распределяли между собой»,— отмечается в сообщении пресс-службы СУ СКР по Иркутской области.

Всего на ферме работала 171 единица майнингового оборудования, подключенного к электрическим сетям ТСН «Молодежное». Полиция пресекла противоправную деятельность в июле 2024 года.

Влад Никифоров, Иркутск