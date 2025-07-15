Гусев рассказал о характерах травм у пострадавших при ночной атаке БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что наиболее частые травмы у 16 пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронеж — осколочные и резаные раны.

У двух человек — тяжелые травмы: один мужчина в коме, у другого — повреждены легкие. Госпитализированы 13 человек. Один человек от госпитализации отказался, еще один обратился в поликлинику с легкой травмой.

«Еще одна женщина была госпитализирована в воронежскую больницу из сельского района с осколочным ранением плеча»,— написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ночью 15 июля над Воронежем и тремя районами области, по данным губернатора, сбили 12 беспилотников. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области.