Самарская область избавится от госдолга на 20,8 млрд рублей до конца 2029 года

Правительство России объявило о списании части задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов, включая Самарскую область. Это решение позволит освободить средства для важных проектов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году Самарская область уже получила списание долга на 3,9 млрд руб. Эти деньги были направлены на модернизацию ЖКХ, обновление общественного транспорта и развитие промышленности.

До конца 2029 года Самарская область планирует списание долга на 20,8 млрд рублей. Высвобожденные средства будут направлены на проекты в сфере ЖКХ, расселение аварийного жилфонда, обновление транспорта и поддержку промышленности. Предполагается, что это снизит финансовую нагрузку на бюджет и создаст новые возможности для развития региона.

Георгий Портнов