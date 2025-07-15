«Инспектор» отменяет выездные проверки

Проверки бизнеса могут перейти в онлайн — Минтруд предложил упростить процедуру для невысокоисковых компаний, например, в сферах торговли, производства и консалтинга. Как следует из проекта постановления, надзорные органы будут пользоваться видеосвязью и мобильным приложением «Инспектор», которое запустили в конце весны. Как это скажется на предпринимателях? Расскажет Сергей Симонов.

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В России бизнес контролируют около 30 различных государственных органов. В пандемию COVID-19 от части проверок власти отказались, а позже и вовсе ввели мораторий на плановые неналоговые инспекции до 2030 года. Впрочем, визиты надзорных служб по-прежнему сильно сказываются на операционной деятельности компаний, подчеркнул основатель и президент агропромышленного комплекса «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Количество инспекций и количество контролирующих органов избыточно. Фактически одну неделю в месяц мы вынуждены отрывать людей для того, чтобы проводить какие-то проверки. А ведь в этот момент зарплату сотрудники получают, но не выполняют свои прямые функции».

Авторы законопроекта уверены, что дистанционный формат проверок позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Генеральный директор завод «Элкат» Максим Третьяков считает, что мера действительно выглядит логично: «Когда инспектор приходит что-то проверять, он фактически смотрит это главным образом по тому, как заполняются нужные бумаги. То есть не вижу проблем получить их и по электронной почте. А так выезд инспектора — это потеря времени и денег, а в общем они не особо что выявляют. В принципе, это все практиковалось в пандемию, и ничего не сломалось».

«Профилактические мероприятия могут проводиться, условно, раз в год в очень спокойном лайт-режиме.

По запросу в адрес Минтруда предоставляются какие-то документы на проверку. После этого они изучаются, обсуждаются в формате дискуссии с использованием, условно, сервиса "Яндекс Телемост". Там есть возможность вывести документ на экран, пройтись по пунктам отчета, проверить документы, запросить дополнительные сведения у руководителя предприятия, бухгалтера, финансового директора, ответственных сотрудников подразделений и получить необходимые ответы на те вопросы, которые возникнут у надзора».

Впрочем, главным бенефициаром изменений станет само правительство, опрошенные “Ъ FM” предприниматели на снижение расходов не рассчитывают. Кроме того, непонятно, на ком будет ответственность в случае технических сбоев, заметила генеральный директор 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч: «Любая новая программа в первое время не очень корректно работает. Вопрос в том, как это будет решаться, не станут ли программы из-за ошибок накладывать на нас какие-то штрафы.

Есть и второй момент — перебои с интернетом, которые случаются. Это может осложнить такие онлайн-проверки».

Некоторые собеседники “Ъ FM” предполагают, что в онлайн-формате проверяющие органы могут быть более строгими и станут запрашивать больше документов. Гендиректор юридической компании Urvista и руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский полагает, что благодаря цифровизации увеличатся и риски штрафных санкций: «Если тебя проверяют, то, как правило, есть что проверять. Фактически есть жалобы, либо по отчетности видно, что зарплаты ниже рынка, либо часто меняются кадры, либо обороты большие, а сотрудников мало. Ну и чтобы не тратить много времени, будут просто в онлайн-режиме проводить те же самые ревизии. Радоваться предпринимателям нечему, потому что любая возможность цифровизации наказания бизнеса приведет лишь к тому, что его чаще будут штрафовать».

По данным аналитиков FinExpertiza, количество выездных налоговых проверок в прошлом году сократилось, при этом на 9% увеличился средний объем доначислений. По итогам 2024-го показатель превысил 70 млн руб.

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Анжела Гаплевская