В саратовском поселке закрыли магазин из-за нарушения санитарных норм

В поселке Екатериновка Екатериновского района Саратовской области приостановили работу продуктового магазина в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор выяснил, что в магазине нет системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, зоны для фасовки пищевой продукции, отдельных зон для раздельного хранения пищевой и непищевой продукции. Среди обнаруженных нарушений хранение чистящих средств рядом с продуктами. Также в магазине не проводилась ежедневная уборка, там не оборудовано помещение для хранения уборочного инвентаря.

Суд признал ИП виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ, принял решение о приостановке работы магазина на 60 суток. Судебные приставы опечатали двери торговой точки.

Павел Фролов