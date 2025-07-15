Проектировщики предложили спрямить часть русла нижегородской Ржавки

Мэрия Нижнего Новгорода проводит дистанционные обсуждения проекта документации по планировке территории, необходимой для реконструкции гидротехнических тоннелей искусственной речки Ржавки. Обсуждения продлятся до 21 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Речь идет о территории в границах улицы Шлиссельбургской, Заречного бульвара и реки Ржавки в Ленинском районе.

Документацией предусмотрено размещение нового гидротехнического тоннеля, который станет продолжением системы стока дренажно-ливневых каналов (Стригинский, Петряевский, Шуваловский, Сортировочный, Обводной, Восточный), условных рек Борзовка и Ржавка и сетей ливневки, отводящих воду в Оку.

Существующий участок открытого русла Ржавки в большинстве мест завален мусором. Проектом предусмотрено частичное спрямление русла, на прилегающей территории запланирована отсыпка поверхности до незатопляемых отметок и устройство решетки для посева газона.

Канал с открытым руслом будет шириной 2 м. Параллельно ему существующий тоннель диаметром 1,3-2,3 м останется для пропусков весеннего половодья.

На двух участках канал пересекают трамвайные пути. Там запланированы новые переезды по земляной насыпи поверх водопропускной трубы. Обустройство будут вести открытым способом с перекрытием движения трамваев.

Также планируется восстановить одну из веток, заглушенную из-за обрушения свода в 2010 году. Сейчас стоки вместо нее идут по ремонтной ветке, которую будут демонтировать.

Помимо этого, предусматривается вывод из эксплуатации четырех веток общей протяженностью 2,29 км в границах улиц Голубева, Баумана и Матросской.

Общая протяженность реконструируемых гидротехнических тоннелей составляет 3,68 км, включая две новых ветки длиной 228 м и 622 м.

Как писал «Ъ-Приволжье», закупку на разработку проекта реконструкции гидротехнических тоннелей Ржавки провели в 2023 году. Победителем стал ННГАСУ, стоимость контракта изначально составляла 54,5 млн руб., затем ее увеличили до 62,3 млн руб.

Галина Шамберина