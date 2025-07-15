«50-дневная отсрочка — слишком щедро для господина Путина»

Мировые медиа обсуждают вчерашние заявления президента США о помощи Украине и намерении ввести стопроцентные тарифы в отношении России. Соглашаясь в том, что риторика Дональда Трампа изменилась, наблюдатели расходятся во мнении о серьезности намерений президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Gregory Bull / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Gregory Bull / AP

Дональд Трамп признает свою неудачу в войне на Украине, обещает оружие Киеву и санкции Москве

Дональд Трамп все-таки устал. После шести месяцев неудач в урегулировании украинского вопроса он поставил под сомнение собственную политику, принятую после возвращения в Белый дом: делать ставку в первую очередь на отношения с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы привести к прекращению боевых действий, чего бы это ни стоило для Украины.

За грозными речами Трампа в адрес России стоят сомнения и отсутствие деталей

Эксперты сомневаются в правдивости угроз господина Трампа ввести 100-процентные пошлины для торговых партнеров России, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Господин Трамп славен умением назначать крайние сроки, чтобы потом не наказывать за их несоблюдение. Что приводит к вопросу: перейдет ли он к действиям, когда истечет 50-дневный срок, который он отвел господину Путину?

Трамп заинтересован в новых санкциях в отношении России. Но есть одна загвоздка

Комментарии президента, в которых подчеркивается, что любые дополнительные санкции в отношении России будут приниматься «по его усмотрению», подчеркивают то, что, по словам его помощников, является для него главным приоритетом: сохранение максимальной гибкости и полного контроля над политикой США в отношении Кремля.

Туманное заявление Трампа о поставках оружия Украине знаменует собой разворот в тональности

Хотя сейчас из-за отсутствия деталей может и не получиться заставить Кремль просить о мире, однако изменение тона (и готовность Европы платить по счетам) означает, что важнейший союзник Украины по-прежнему готов поддержать ее в борьбе за выживание.

Трамп посылает новый сигнал Путину

Лучшая новость с понедельничной встречи в Белом доме заключается в том, что свободный мир продолжит вооружать Украину, чтобы противостоять разрушительным действиям господина Путина... 50-дневная отсрочка — слишком щедро для господина Путина, который может подумать, будто господин Трамп на самом деле не хочет этого делать.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц