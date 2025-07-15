«50-дневная отсрочка — слишком щедро для господина Путина»
СМИ об угрозах Дональда Трампа в адрес России из-за украинского урегулирования
Мировые медиа обсуждают вчерашние заявления президента США о помощи Украине и намерении ввести стопроцентные тарифы в отношении России. Соглашаясь в том, что риторика Дональда Трампа изменилась, наблюдатели расходятся во мнении о серьезности намерений президента.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Gregory Bull / AP
Le Monde (Париж, Франция)
Дональд Трамп признает свою неудачу в войне на Украине, обещает оружие Киеву и санкции Москве
Дональд Трамп все-таки устал. После шести месяцев неудач в урегулировании украинского вопроса он поставил под сомнение собственную политику, принятую после возвращения в Белый дом: делать ставку в первую очередь на отношения с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы привести к прекращению боевых действий, чего бы это ни стоило для Украины.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
За грозными речами Трампа в адрес России стоят сомнения и отсутствие деталей
Эксперты сомневаются в правдивости угроз господина Трампа ввести 100-процентные пошлины для торговых партнеров России, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Господин Трамп славен умением назначать крайние сроки, чтобы потом не наказывать за их несоблюдение. Что приводит к вопросу: перейдет ли он к действиям, когда истечет 50-дневный срок, который он отвел господину Путину?
Politico (Арлингтон, США)
Трамп заинтересован в новых санкциях в отношении России. Но есть одна загвоздка
Комментарии президента, в которых подчеркивается, что любые дополнительные санкции в отношении России будут приниматься «по его усмотрению», подчеркивают то, что, по словам его помощников, является для него главным приоритетом: сохранение максимальной гибкости и полного контроля над политикой США в отношении Кремля.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Туманное заявление Трампа о поставках оружия Украине знаменует собой разворот в тональности
Хотя сейчас из-за отсутствия деталей может и не получиться заставить Кремль просить о мире, однако изменение тона (и готовность Европы платить по счетам) означает, что важнейший союзник Украины по-прежнему готов поддержать ее в борьбе за выживание.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Трамп посылает новый сигнал Путину
Лучшая новость с понедельничной встречи в Белом доме заключается в том, что свободный мир продолжит вооружать Украину, чтобы противостоять разрушительным действиям господина Путина... 50-дневная отсрочка — слишком щедро для господина Путина, который может подумать, будто господин Трамп на самом деле не хочет этого делать.