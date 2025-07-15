Spiegel: в Европе разочаровались заявлением Трампа о России

Европейские политики разочарованы заявлением президента США Дональда Трампа о мерах против России, сообщает немецкий журнал Spiegel. Европейские чиновники ожидали более значительных шагов от Соединенных Штатов, но результаты оказались ниже ожиданий, отмечает издание.

Особое недовольство вызвали меры, которые господин Трамп намерен принять в случае отсутствия прогресса в мирном процессе по Украине. Речь идет о возможных санкциях против России.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне господин Трамп объявил о введении пошлин в 100% на российские товары, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании ситуации в Украине. Также он пообещал поставить 17 систем Patriot в Европу для поддержки Киева

Как пишет Spiegel, европейские эксперты сомневаются в их эффективности, учитывая, что Россия экспортировала в США товары на сумму менее $5 млрд в 2023 году, а в 2024 году этот показатель еще снизился. «На самом деле такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику»,— отмечает издание.