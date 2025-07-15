В Набережных Челнах спасли застрявшую в колодце косулю

Сотрудники Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам спасли маленькую косулю. Животное застряло в колодце. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета.

Животное нашли в колодце на территории промышленной зоны в Набережных Челнах. Сначала из-за мяуканья сотрудники комитета подумали, что в колодце оказалась кошка. Косуленка достали из колодца с помощью подручных средств.

После этого животное осмотрели, у него не было никаких повреждений. Косулю отпустили в естественную среду обитания, где его искала мама.

Диана Соловьёва