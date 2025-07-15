В Турции десятки человек задержаны за связь с движением Гюлена

Прокуратура Турции выдала ордера на арест 371 граждан, которых подозревают в финансировании общественного движения Гюлена (FETO). Власти Турции считают его террористическим.

Как передает TRT Haber, задержания начались утром 15 июля одновременно в 60 провинциях страны. Обыски прошли в том числе в штаб-квартирах трех сетей супермаркетов, в числе которых Hakmar и Tatbak.

По версии прокуратуры Турции, подозреваемые собирали деньги под видом продажи продуктов лицам, которые хотели вступить в FETO. Anadolu пишет о 26 задержанных. Торговые сети Hakmar и Tatbak перешли под внешнее управление.

Движение Гюлена возникло в 1970 году вокруг идей писателя Фетхуллаха Гюлена. Он выступал за развитие образования и демократизацию ислама. Движение объявили террористическим после попытки военного переворота в Турции в 2016 году. Власти страны заявляли, что Фетхуллах Гюлен был вдохновителем путча.