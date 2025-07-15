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На ММК остановили шесть устаревших коксовых батарей

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») вывели из эксплуатации шесть устаревших коксовых батарей за последние два года, сообщает пресс-служба компании.

В прошлом году последовательно остановили коксовые батареи №1, 2, 13 и 14. Недавно из эксплуатации вывели батареи №4 и 8. Работу устаревших мощностей удалось прервать, потому что в 2024-м на ММК открыли комплекс высокотехнологичной коксовой батареи №12 производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год, отмечают в пресс-службе компании.

Остановка старого оборудования совместно с запуском нового позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Магнитогорска на 11,3 тыс. т в год. Фактическое падение концентрации бензапирена на границе санитарно-защитной зоны уже составило 40%. По формальдегиду получилось достичь девятикратного снижения, а выбросы пыли уменьшились на 21%.

Виталина Ярховска

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