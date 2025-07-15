Поджегшего жену жителя Башкирии приговорили к 12 годам колонии

Верховный суд Башкирии вынес приговор 60-летнему жителю Белорецка, признанному виновным в убийстве супруги, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Подсудимый останется под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.

В суде установлено, что супруги часто конфликтовали. В январе 2024 года муж в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры проткнул неустановленным предметом бытовой газовый баллон, поджег и распылил горящий газ на жену.

Пострадавшая получила термические ожоги 95% поверхности тела и дыхательных путей и скончалась в больнице.

Отмечается, что фигурант уголовного дела частично признал вину.

Майя Иванова