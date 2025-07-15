Под Саратовом травмирован ремонтник искусственных сооружений, началась проверка
Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России выясняет обстоятельства нарушения требований охраны труда, повлекшего травмирование рабочего по ремонту искусственных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Согласно релизу, рабочий получил травму, когда проводились работы по укладке водоотводных бетонных лотков. Произошло это днем накануне, 14 июля, в полосе отвода, расположенной на участке железной дороги 10 км перегона станций «Примыкание — Багаевка».
Пострадавшего увезли в лечебное учреждение. Следствие проводит доследственную проверку по факту случившегося.