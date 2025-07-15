В 2025 году в Татарстане планируют произвести 30 тысяч тонн льна

В этом году в Татарстане собираются произвести 30 тыс. тонн льна за счет увеличения площадей посева. Об этом рассказал исполнительный директор «Август-Агро» Гумер Закиров в интервью «РБК Татарстан».

Господин Закиров сообщил, что в этом году площади посева льна были увеличены до 15–17 тыс. га, за счет чего в республике планируют нарастить объем льна до 30 тыс. тонн.

В 2024 году 60% от общего объема урожая льна было экспортировано в Бельгию, еще 40% — в Китай. Аккредитацию для поставок в КНР имеет элеватор в Свияжском мультимодальном логоцентре, а ближе к ноябрю ее получит комплекс в Бугульминском районе Татарстана.

Диана Соловьёва