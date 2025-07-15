Медики Прикамья смогут приватизировать служебное жилье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание законопроект, позволяющий медицинским работникам приватизировать служебное жилье. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новшество в первую очередь коснется врачей и фельдшеров в селах и малых городах. Жилье можно будет оформить в собственность после десяти лет работы на полной ставке в государственных больницах и поликлиниках. Решение о передаче жилья будет принимать правительство Пермского края.

Сейчас в медучреждениях края числится 38 ведомственных жилых помещений, 12 из них уже включены в специализированный жилищный фонд.

Законопроект разработан в рамках исполнения поручений президента РФ по поддержке первичного звена здравоохранения.