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обновлено 10:25

Медики Прикамья смогут приватизировать служебное жилье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание законопроект, позволяющий медицинским работникам приватизировать служебное жилье. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новшество в первую очередь коснется врачей и фельдшеров в селах и малых городах. Жилье можно будет оформить в собственность после десяти лет работы на полной ставке в государственных больницах и поликлиниках. Решение о передаче жилья будет принимать правительство Пермского края.

Сейчас в медучреждениях края числится 38 ведомственных жилых помещений, 12 из них уже включены в специализированный жилищный фонд.

Законопроект разработан в рамках исполнения поручений президента РФ по поддержке первичного звена здравоохранения.