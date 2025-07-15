В Оренбуржье суд взыскал с юридической компании за неоказание услуг в срок штраф, проценты и компенсацию

Суд удовлетворил требования потребителя и взыскал с ООО «Абсолют» 549,8 тыс. руб. Из них: 320 тыс. руб., уплаченных по договору, 23,6 тыс. руб. — проценты за пользование чужими деньгами, 3 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 173,3 тыс. руб. — штраф и 30 тыс. руб. — расходы на оплату юридических услуг. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, потребитель заключил с ООО «Абсолют» договор на оказание юридических услуг по сопровождению процедуры банкротства. В установленные сроки исполнителем не предпринимались действия в рамках исполнения договора. Потребитель в устной форме обратилась в компанию с требованием расторгнуть договор. Исполнитель отказал в возврате денег.

После этого гражданка обратилась в суд с иском о понуждении к удовлетворению заявленного требования, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании морального вреда, штрафа, расходов по предоставлению юридических услуг. ООО «Абсолют» пытался обжаловать решение в апелляции, но Оренбургский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Руфия Кутляева