Прокуратура добилась обустройства контейнерной площадки в саратовском поселке

В р.п. Новые Бурасы Саратовской области обустроили контейнерную площадку благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Новобурасского района выяснила, что контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов в р.п. Новые Бурасы находится в неудовлетворительном состоянии. Так, там не было ограждения, подъездных путей и твердого покрытия для отвода талой воды.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию района привести площадку в соответствие с санитарными нормами. Судебное решение исполнено.

Павел Фролов