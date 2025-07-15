ГЖД в первом полугодии увеличила контейнерные перевозки на 8,2%

В первом полугодии 2025 года в границах Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») перевезено почти 97,4 тыс. груженых и порожних контейнеров. По данным компании, это на 8,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На экспорт отправлено около 52,2 тыс. контейнеров (+23,1%), во внутреннем сообщении – 45,2 тыс. (-5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 18,3% и составило более 63,5 тыс. Перевезено более 1 млн тонн, (+7,5%).

Перевозка лесных грузов выросла на 31,1% по сравнению с первым полугодием 2024 года, до 23,5 тыс. контейнеров. Перевозка химикатов и соды выросла на 26,4%, бумаги — на 2%.

Андрей Репин