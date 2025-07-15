Прокуратуре не удалось оспорить появление причала в Ярославле

Арбитражный суд Ярославской области отказал прокурору в удовлетворении иска о расторжении договора водопользования с ООО «Судоходная компания Меркурий», которое строит причал-ресторан рядом с Речным вокзалом в Ярославле. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Рукша Фото: Юлия Рукша

Напомним, что причал начали строить осенью 2024 года. В ходе проверки прокуратура выявила, что компания приступила к работам в нарушение договора водопользования и без согласования с территориальными управлениями Ространснадзора и Федерального агентства по рыболовству, поэтому обратилась в суд с требованием расторгнуть договор водопользования.

Суд вынес решение 14 июля, согласно которому в иске было отказано. Ранее представитель «Меркурия» сообщал «Ъ-Ярославль», что компания сразу начала устранять все выявленные нарушения.

Алла Чижова