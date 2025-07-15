В Казани росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в двойной краже из магазина электроники. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержали рецидивиста, подозреваемого в двойной краже электроники

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ В Казани задержали рецидивиста, подозреваемого в двойной краже электроники

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Около 15:00 сотрудники Росгвардии получили информацию от полиции о краже в магазине на пр. Х. Ямашева. Охранник рассказал росгвардейцам, что один из посетителей похитил с прилавка принтер на сумму 42 тыс. руб. Он также сообщил, что днем ранее подозреваемый украл оргтехнику стоимостью более 29 тыс. руб. Кражу установили во время просмотра видеозаписей камеры наблюдения.

Росгвардейцы задержали 44-летнего местного жителя и передали сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что фигурант уже был дважды судим за кражи и привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Диана Соловьёва