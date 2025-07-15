Дзержинскому бизнесу предложат вложиться в развитие системы общедоступного Wi-Fi

Администрация Дзержинска готовит предложения для местного бизнес-сообщества и организаций, находящихся в региональном и федеральном подчинении, по организации доступности Wi-Fi на предприятиях сферы торговли и услуг, вокзалах и в учреждениях здравоохранения. Об этом мэр Дзержинска Михаил Клинков сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Дзержинска Михаил Клинков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава администрации Дзержинска Михаил Клинков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава города напомнил, что сейчас в Нижегородской области вводятся ограничения на работу мобильного Интернета. «Это связано с усилением мер безопасности и создает неудобства. Мы привыкли, что многие повседневные процессы зависят от стабильного доступа к сети. Временно решить проблему помогает Wi-Fi в общественных местах, но доступ к нему есть далеко не везде, часто сигнал очень слабый либо требует пароля».

Для решения проблемы мэрия проводит мониторинг существующей системы общедоступного Wi-Fi на общественных территориях, в парках и на «умных остановках» общественного транспорта. Глава города поручил специалистам подготовить предложения по приобретению и установке оборудования, увеличивающего зону покрытия сети.

Также рассматривается возможность установить аналогичное оборудование в муниципальных учреждениях, чтобы Wi-Fi работал не только внутри зданий, но и на прилегающей территории.

Андрей Репин